Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кількість українських біженців у Канаді сягнула чверті мільйона

08 березня 2024, 09:27
Кількість українських біженців у Канаді сягнула чверті мільйона
Фото: з вільних джерел
Усього затверджено майже мільйон заявок на спеціальну візу.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Канада прийняла майже чверть мільйона українських біженців.

Про це йдеться на урядовому сайті країни.  

Дані охоплюють тих наших співгромадян, які скористалися програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки", що передбачає отримання візи на проживання, роботу, фінансову допомогу та тимчасове поселення.

За цією програмою було подано понад 1,2 мільйона заявок, з яких майже мільйон схвалено. Проте станом на зараз до Канади прибули 250 тисяч українців. 

Наразі програма отримання візи вже не діє, усім, хто подавав заявки, потрібно приїхати до країни не пізніше останнього дня березня. 

біженціКанадавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Політика
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Переклад iPress – 08 березня 2024, 09:13
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Технології
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Переклад iPress – 07 березня 2024, 15:15
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги
Політика
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital
Переклад iPress – 07 березня 2024, 13:17
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2024, 09:47
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Політика
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 06 березня 2024, 16:33
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Політика
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Переклад iPress – 06 березня 2024, 09:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється