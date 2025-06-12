Кількість вимушених переселенців у світі сягнула історичного максимуму – ООН

Тривалі війни в Судані, Україні та М'янмі спричиняють переміщення населення.

Агентство ООН з питань біженців зазначило 12 червня, що кількість людей, які були вимушені покинути свої домівки через війни та переслідування по всьому світу, цього року перевищила 122 мільйони через неможливість вирішити багаторічні конфлікти, такі як у Судані та Україні. В агентстві додали, що фінансування допомоги біженцям знизилося до рівня 2015 року.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними звіту Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, на кінець квітня 2025 року кількість переміщених осіб у світі перевищила показник попереднього року на понад 2 мільйони, попри повернення майже такої ж кількості сирійців після падіння режиму Башара Асада.

У звіті зростання кількості біженців пов'язується з великими конфліктами в Судані, М'янмі та Україні, а також з "тривалою неспроможністю припинити бойові дії".

"Ми живемо в час інтенсивної нестабільності в міжнародних відносинах, коли сучасні війни створюють жахливу ситуацію, що характеризується гострими людськими стражданнями", — заявив Гранді.

Зростання кількості переміщених осіб відбувається на тлі скорочення фінансування допомоги для них до рівня 2015 року, коли загальна кількість біженців у світі становила приблизно половину від нинішнього рівня. Агентство охарактеризувало скорочення допомоги як "жорстоке і тривале" та заявило, що ситуація є нестерпною, залишаючи біженців та інших людей у вразливому становищі.

Гуманітарні організації скаржаться, що відсутність політичного лідерства в укладанні мирних угод продовжує конфлікти і ускладнює роботу гуманітарних організацій, які займаються ліквідацією їх наслідків.

Агентство, найбільшим донором якого історично були США, раніше заявляло, що скорочення фінансування ставить під загрозу мільйони життів і збільшує ризик зґвалтування жінок-біженців та торгівлі дітьми.

В агентстві ООН не надали детальної інформації про те, які саме донори скоротили фінансування. Президент США Дональд Трамп скоротив більшу частину зовнішньої допомоги, а Велика Британія та європейські сусіди витрачають менше на допомогу і більше на оборону.