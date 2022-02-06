Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 530,7 млн
Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.
З початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 294 тис. 600 людей.
До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина та Велика Британія.
Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно склала:
США - 84 млн 444 тис.951 та 1 млн 7 тис. 685.
Індія - 43 млн 160 тис. 832 та 524 тис. 636.
Бразилія – 31 млн 60 тис. 17 та 666 тис. 801.
Франція - 29 млн 738 тис. 170 та 149 тис. 424.
Німеччина - 26 млн 409 тис. 455 та 139 тис.222.
Велика Британія - 22 млн 492 тис. 903 та 179 тис. 412.
За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подіяй, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок четверга 810.3. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 84 особи, Індії – 373, Бразилії – 3 тис. 95, Франції – 2 тис. 264, Німеччини – 1 тис. 655, Великій Британії – 2 тис. 607.
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