CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНапередодні військовий літак Су-34 впав на житловий дев'ятиповерховий будинок у російському місті Єйськ Краснодарського краю. Пілоти катапультувалися. На місці падіння літака спалахнуло паливо
Як повідомлялося, у понеділок військовий літак Су-34 впав на житловий дев'ятиповерховий будинок у російському місті Єйськ Краснодарського краю. Пілоти катапультувалися. На місці падіння літака спалахнуло паливо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість загиблих після катастрофи Су-34 в російському Єйську зросла до 13
Кількість загиблих внаслідок падіння військового літака на дев'ятиповерховий будинок у російському місті Єйськ (Краснодарський край) збільшилася до 13 людей.
Про це повідомив помічник міністра охорони здоров'я росії Олексій Кузнєцов, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.
"За даними мнс, після розбору завалів у Єйську на місці аварії літака виявлено тіла загиблих. Станом на 6:00 18 жовтня в результаті аварії 13 людей загинуло, серед них троє дітей. 19 отримали поранення, четверо з них благополучно доставлені на лікування до Краснодарської крайової лікарні, решта продовжує отримувати лікування у лікарні Єйська", - розповів він.
У пресслужбі мнс росії повідомили, що рятувальники завершили розбір завалів. Там уточнили, що за час рятувальної операції вдалося врятувати 68 людей, ще понад 360 людей було евакуйовано.
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18 10 2022 10:46 МЕДІА
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