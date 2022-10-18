Кількість загиблих після катастрофи Су-34 в російському Єйську зросла до 13

Кількість загиблих внаслідок падіння військового літака на дев'ятиповерховий будинок у російському місті Єйськ (Краснодарський край) збільшилася до 13 людей.

Про це повідомив помічник міністра охорони здоров'я росії Олексій Кузнєцов, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

"За даними мнс, після розбору завалів у Єйську на місці аварії літака виявлено тіла загиблих. Станом на 6:00 18 жовтня в результаті аварії 13 людей загинуло, серед них троє дітей. 19 отримали поранення, четверо з них благополучно доставлені на лікування до Краснодарської крайової лікарні, решта продовжує отримувати лікування у лікарні Єйська", - розповів він.

У пресслужбі мнс росії повідомили, що рятувальники завершили розбір завалів. Там уточнили, що за час рятувальної операції вдалося врятувати 68 людей, ще понад 360 людей було евакуйовано.

Як повідомлялося, у понеділок військовий літак Су-34 впав на житловий дев'ятиповерховий будинок у російському місті Єйськ Краснодарського краю. Пілоти катапультувалися. На місці падіння літака спалахнуло паливо.