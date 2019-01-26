CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зону ураження, за указом президента Бразилії, відправили близько 1000 військовослужбовців для проведення рятувальної операції та забезпечення правопорядку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість загиблих у Бразилії сягнула 34 осіб, - ЗМІ
176 осіб було врятовано, 23 з них - госпіталізовано
Фото:Twitter
Про це 26 січня повідомляє AFP з посиланням на дані місцевої влади.
Раніше повідомлялося про 11 загиблих та 296 зниклих безвісти внаслідок прориву греблі резервуара з відходами видобутку корисних копалин на південному сході країни. За даними рятувальників і чиновників, усі жертви - шахтарі.
За даними ЗМІ, 176 осіб було врятовано, 23 з них - госпіталізовано.
Нагадаємо, греблю прорвало 25 січня. В результаті руйнування греблі на житлові будинки обрушилися потоки бруду, десятки людей опинилися в пастці.
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