Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість загиблих у Бразилії сягнула 34 осіб, - ЗМІ

176 осіб було врятовано, 23 з них - госпіталізовано
У зону ураження, за указом президента Бразилії, відправили близько 1000 військовослужбовців для проведення рятувальної операції та забезпечення правопорядку.
Кількість загиблих у Бразилії сягнула 34 осіб, - ЗМІ Фото:Twitter

Про це 26 січня повідомляє AFP з посиланням на дані місцевої влади.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих та 296 зниклих безвісти внаслідок прориву греблі резервуара з відходами видобутку корисних копалин на південному сході країни. За даними рятувальників і чиновників, усі жертви - шахтарі.

За даними ЗМІ, 176 осіб було врятовано, 23 з них - госпіталізовано. 

Нагадаємо, греблю прорвало 25 січня. В результаті руйнування греблі на житлові будинки обрушилися потоки бруду, десятки людей опинилися в пастці.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2019 23:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.