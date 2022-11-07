CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 08:45 11 липня кількість загиблих під завалами п'ятиповерхового будинку у Часовому Ярі зросла Донецької області до 18 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру зросла до 18 осіб
Врятовано 6 людей
Розбір завалів у Часовому Яру на Донеччині Фото: Telegram / ДСНС України
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Наразі відомо, що 18 людей загинули, шістьох врятували з-під завалів. Встановлений мовленнєвий контакт із двома громадянами, які перебувають під завалами.
Фахівці вже провели розчищення та розбір приблизно 137 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.
Розбір завалів у Часовому Яру на Донеччині
Фото: Telegram / ДСНС України
Розбір завалів у Часовому Яру на Донеччині
Фото: Telegram / ДСНС України
Нагадаємо, що окупаційні російські війська здійснили обстріл житлового будинку з ракетних систем "Ураган" Часового Яру, що на Донеччині. Внаслідок атаки зруйновано два під'їзди.
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