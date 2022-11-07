Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру зросла до 18 осіб Врятовано 6 людей

Станом на 08:45 11 липня кількість загиблих під завалами п'ятиповерхового будинку у Часовому Ярі зросла Донецької області до 18 людей.

Розбір завалів у Часовому Яру на Донеччині Фото: Telegram / ДСНС України

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Наразі відомо, що 18 людей загинули, шістьох врятували з-під завалів. Встановлений мовленнєвий контакт із двома громадянами, які перебувають під завалами. Фахівці вже провели розчищення та розбір приблизно 137 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають. Розбір завалів у Часовому Яру на Донеччині Фото: Telegram / ДСНС України Розбір завалів у Часовому Яру на Донеччині Фото: Telegram / ДСНС України Нагадаємо, що окупаційні російські війська здійснили обстріл житлового будинку з ракетних систем "Ураган" Часового Яру, що на Донеччині. Внаслідок атаки зруйновано два під'їзди.

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