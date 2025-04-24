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Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 12 осіб

24 квітня 2025, 18:33
Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 12 осіб
Фото: Офіс генпрокурора
Йдеться також про 90 постраждалих.
Кількість жертв удару російських окупантів по Києву зросла до 12 осіб. Йдеться також про 90 постраждалих.
 
Про це у Telegram-каналі повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
 
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко інформує, що рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. 
 
"Наразі вже маємо 12 загиблих", - написав він у Telegram.
 
Згідно з інформацією Київської міської прокуратури, десятою жертвою є молодий хлопець.
 
"Станом на 17 годину кількість загиблих внаслідок атаки країни-агресора на столицю зросла до 10. З-під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіло 27-річної жінки та 17-річного хлопця", - зазначено у повідомленні.
 
На місці продовжують працювати рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС.
 
Київракетавійна в Україніросія окупанти

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