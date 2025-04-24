Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 12 осіб

Йдеться також про 90 постраждалих.

Кількість жертв удару російських окупантів по Києву зросла до 12 осіб. Йдеться також про 90 постраждалих.

Про це у Telegram-каналі повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко інформує, що рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі.

"Наразі вже маємо 12 загиблих", - написав він у Telegram.

Згідно з інформацією Київської міської прокуратури, десятою жертвою є молодий хлопець.

"Станом на 17 годину кількість загиблих внаслідок атаки країни-агресора на столицю зросла до 10. З-під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіло 27-річної жінки та 17-річного хлопця", - зазначено у повідомленні.

На місці продовжують працювати рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС.