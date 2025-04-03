Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 3000

Ще сотні людей залишаються в статусі зниклих.

Кількість жертв землетрусу у М'янмі, що стався минулої п'ятниці, перевищила 3000 людей. Військова хунта, яка керує в країні, стверджує, що відомо про 3085 жертв та ще 4715 поранених.

Одного чоловіка вдалося знайти живим після п'яти днів перебування під завалами, додає Deutsche Welle. Це 26-річний працівник готелю.

Речник армії М'янми повідомив, що керінвки хунти Мін Аун Хлаін здійснить візит до Таїланду на регіональний саміт. Це саміт країн, що можуть із Бенгальською затокою.

Іншими учасниками є Бангладеш, Бутан, Індія, Непал та Шрі-Ланка. Присутність керівника хунти на такому саміті досить незвична.