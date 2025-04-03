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Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 3000

03 квітня 2025, 12:09
Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 3000
Ще сотні людей залишаються в статусі зниклих.
Кількість жертв землетрусу у М'янмі, що стався минулої п'ятниці, перевищила 3000 людей. Військова хунта, яка керує в країні, стверджує, що відомо про 3085 жертв та ще 4715 поранених.
 
Про це передає BBC. 
 
Одного чоловіка вдалося знайти живим після п'яти днів перебування під завалами, додає Deutsche Welle. Це 26-річний працівник готелю. 
 
Речник армії М'янми повідомив, що керінвки хунти Мін Аун Хлаін здійснить візит до Таїланду на регіональний саміт. Це саміт країн, що можуть із Бенгальською затокою. 
 
Іншими учасниками є Бангладеш, Бутан, Індія, Непал та Шрі-Ланка. Присутність керівника хунти на такому саміті досить незвична. 
 
Таїланд, приймаюча країна, теж постраждав він землетрусу: там загинула 21 людина. За його пропозицією країни-учасниці заходу зроблять спільну заяву про цю катастрофу. Іншими учасниками є Бангладеш, Бутан, Індія, Непал та Шрі-Ланка. 
 
Країни з різних куточків світу надіслали допомогу та команди рятувальників до М'янми, аде бідна інфраструктура та громадянська війна, що триває в країні, ускладнили зусилля. Відомо про випадки, коли гуманітарну допомогу взагалі відбирали. 
 
Хунта вчора анонсувала тимчасове припинення вогню. До цього військові продовжували свої авіаудари по районах, контрольованих повстанцями, навіть попри те, зо частина з них дуже сильно постраждала від землетрусу. 

 

землетрусТаїланджертви

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