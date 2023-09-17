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ПОЛІТИКА

Кім Чен Ин і Шойгу обговорили посилення військової співпраці між країнами

17 вересня 2023, 08:52
Кім Чен Ин і Шойгу обговорили посилення військової співпраці між країнами
Фото: google.com
Північна Корея заявила про "новый розквіт" у відносинах із росією.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і міністр оборони росії Сєргєй Шойгу обговорили практичні питання посилення військової співпраці країн.

Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту до росії Кім у супроводі Шойгу в суботу оглянув російські стратегічні бомбардувальники, гіперзвукові ракети і військові кораблі. Продовжуючи турне росією, Кім також відвідає кілька харчових підприємств, писали росЗМІ.

Поїздка північнокорейського лідера, який рідко залишає свою країну, відбувається на тлі "нового розквіту дружби і солідарності, а також співробітництва, що відкривається в історії розвитку відносин між КНДР і росією", написало державне інформаційне агентство КНДР ЦТАК.

У середу, 13 вересня, Кім зустрівся з президентом росії владіміром путіним, обговорив з ним військові питання, вторгнення в Україну та поглиблення співпраці.

Сполучені Штати та їхні союзники стурбовані потеплінням військових зв'язків між двома сусідами, оскільки росія продовжує війну проти України, а Північна Корея розвиває ракетні та ядерні розробки.

Південна Корея і США заявили, що військова співпраця між КНДР і росією порушуватиме санкції ООН проти Пхеньяна, і що союзники гарантують відповідну реакцію.

росія зробила все можливе, щоб розрекламувати візит Кіма, неодноразово натякаючи на перспективу військової співпраці з Північною Кореєю.

"Кім і Шойгу обмінялися конструктивними думками з практичних питань, що виникають в ході подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації, співробітництва та взаємного обміну між збройними силами двох країн, а також у сферах їх національної оборони і безпеки", - пише ЦТАК.

москва обговорює спільні військові навчання з Північною Кореєю, повідомив Шойгу російським ЗМІ. Глава Міноборони рф відвідав Пхеньян у липні і разом з Кімом оглянув виставку зброї, що стало однією з найяскравіших ознак поглиблення зв'язків країн.

Кім також відвідав Тихоокеанський флот росії, оснащений стратегічними атомними підводними човнами серед інших військових кораблів. Лідер КНДР похвалив флот рф "за внесок у забезпечення миру в регіоні".

росія та Північна Корея "активно просувають" переговори щодо потенційної угоди про постачання зброї. Це є свідченням того, що Кремль відчайдушно намагається отримати додаткові матеріальні засоби для вторгнення в Україну. США вже попередили, що Північна Корея заплатить ціну за надання рф зброї для війни проти України. 

КНДРКім Чен Инспівпрацяшойгу

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