Кім Чен Ин і Шойгу обговорили посилення військової співпраці між країнами
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і міністр оборони росії Сєргєй Шойгу обговорили практичні питання посилення військової співпраці країн.
Про це повідомляє Reuters.
Під час візиту до росії Кім у супроводі Шойгу в суботу оглянув російські стратегічні бомбардувальники, гіперзвукові ракети і військові кораблі. Продовжуючи турне росією, Кім також відвідає кілька харчових підприємств, писали росЗМІ.
Поїздка північнокорейського лідера, який рідко залишає свою країну, відбувається на тлі "нового розквіту дружби і солідарності, а також співробітництва, що відкривається в історії розвитку відносин між КНДР і росією", написало державне інформаційне агентство КНДР ЦТАК.
У середу, 13 вересня, Кім зустрівся з президентом росії владіміром путіним, обговорив з ним військові питання, вторгнення в Україну та поглиблення співпраці.
Сполучені Штати та їхні союзники стурбовані потеплінням військових зв'язків між двома сусідами, оскільки росія продовжує війну проти України, а Північна Корея розвиває ракетні та ядерні розробки.
Південна Корея і США заявили, що військова співпраця між КНДР і росією порушуватиме санкції ООН проти Пхеньяна, і що союзники гарантують відповідну реакцію.
росія зробила все можливе, щоб розрекламувати візит Кіма, неодноразово натякаючи на перспективу військової співпраці з Північною Кореєю.
"Кім і Шойгу обмінялися конструктивними думками з практичних питань, що виникають в ході подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації, співробітництва та взаємного обміну між збройними силами двох країн, а також у сферах їх національної оборони і безпеки", - пише ЦТАК.
москва обговорює спільні військові навчання з Північною Кореєю, повідомив Шойгу російським ЗМІ. Глава Міноборони рф відвідав Пхеньян у липні і разом з Кімом оглянув виставку зброї, що стало однією з найяскравіших ознак поглиблення зв'язків країн.
Кім також відвідав Тихоокеанський флот росії, оснащений стратегічними атомними підводними човнами серед інших військових кораблів. Лідер КНДР похвалив флот рф "за внесок у забезпечення миру в регіоні".
росія та Північна Корея "активно просувають" переговори щодо потенційної угоди про постачання зброї. Це є свідченням того, що Кремль відчайдушно намагається отримати додаткові матеріальні засоби для вторгнення в Україну. США вже попередили, що Північна Корея заплатить ціну за надання рф зброї для війни проти України.