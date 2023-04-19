Кім Чен Ин наказав відправити у космос перший військовий супутник-шпигун

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив офіційним особам підготуватися до запуску свого першого військового розвідувального супутника, як і було заплановано.

Про це повідомили державні ЗМІ Північної Кореї, - пише Yonhap.

Під час відвідування Агентствакосмічного розвитку, Кім Чен Ин наголосив на важливості освоєння космосу як основного фактора для того, щоб КНДР перейшла до глобальної потужності в таких сферах, як економіка, наука та технології.

Кім назвав запланований запуск і роботу розвідувального супутника пріоритетом перед обличчям тривожних обставин безпеки, таких як заходи щодо зміцнення альянсу між Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки.

Раніше у Пхеньяні заявляли про плани запустити військовий супутник-шпигун у космос до кінця квітня. На сьогодні попередня дата запуску північнокорейського супутника тримається в секреті.