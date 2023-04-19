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Кім Чен Ин наказав відправити у космос перший військовий супутник-шпигун

19 квітня 2023, 11:05
Кім Чен Ин наказав відправити у космос перший військовий супутник-шпигун
Фото: primorsky.ru
Кім віддав це розпорядження під час відвідування Агентства та перевірки стану готовності космічного апарату до запуску.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив офіційним особам підготуватися до запуску свого першого військового розвідувального супутника, як і було заплановано.

Про це повідомили державні ЗМІ Північної Кореї, - пише Yonhap. 

Під час відвідування Агентствакосмічного розвитку, Кім Чен Ин наголосив на важливості освоєння космосу як основного  фактора для того, щоб КНДР перейшла до глобальної потужності в таких сферах, як економіка, наука та технології.

Кім назвав запланований запуск і роботу розвідувального супутника пріоритетом перед обличчям тривожних обставин безпеки, таких як заходи щодо зміцнення альянсу між Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки.

Раніше у Пхеньяні заявляли про плани запустити військовий супутник-шпигун у космос до кінця квітня. На сьогодні попередня дата запуску північнокорейського супутника тримається в секреті.

 

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