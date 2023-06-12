Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з путіним

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прагне до побудови могутньої країни разом з росією.

Про це повідомили китайські ЗМІ

"Ин у своєму посланні підтвердив свою готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР і Росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного прагнення народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни та надійного захисту глобального миру та безпеки", - пише державне видання.

Лідер Північної Кореї виступив із послання путіну з нагоди національного дня росії, фактично захищаючи його рішення вторгнутися в Україну та демонструючи "підтримку та солідарність".

Ким заявив, що російський народ бореться за здійснення священної справи збереження суверенних прав, розвитку та інтересів своєї країни проти свавілля і сваволі імперіалістів.