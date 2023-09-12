Кім Чен Ин прибув до росії – ЗМІ

У другій половині дня 10 вересня він виїхав з міста приватним потягом.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії – його бронепотяг зафіксували на станції Хасан в однойменному селищі на кордоні КНДР та рф.



Про це повідомляє Kyodo.

Неназване російське джерело підтвердило виданню, що Кім Чен Ин вже знаходиться на території росії. Зі станції Хасан він має направитись у Владивосток, де, як очікується, відбудеться зустріч з російським диктатором володимиром путіним.



Reuters наводить слова прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, той каже, що це буде "повноцінний візит".

"Відбудуться переговори між двома делегаціями, після чого, якщо буде потреба, лідери продовжать спілкування у форматі тет-а-тет", - сказав він.

Зустріч двох диктаторів має відбутись під час щорічного Східного економічного форуму. Там, очікується, вони будуть домовлятить про передачу північнокорейської зброї рф, в тому числі, і артилерійських боєприпасів. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду.

Тим часом речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер повідомив, що вони будуть уважно стежити за результатами зустрічі путіна та Кім Чен Ина.

"Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН", - цитує його Укрінформ.

Міллер запевняє, що вони не послаблять санкційний тиск на обидві країни, а також можуть застосувати нові, якщо це буде необхідно. Про ефективність цього тиску свідчить те, що путіну доводиться благати про допомогу і Північну Корею, додав він.