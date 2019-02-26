Кім Чен Ин прибув у В'єтнам на саміт з Трампом

Військові, поліція і міжнародні журналісти юрмилися на вулиці біля готелю Melia в Ханої, де повинен зупинитись Кім, повідомляє агентстсво Associated Press.

Сотні нетерплячих громадян стояли за барикадами в надії побачити північнокорейського лідера. Спалахували десятки камер, а деякі жителі кричали і знімали прибуття Кіма в готель на мобільні телефони.

Авторитарні лідери В'єтнаму задіяли величезний апарат безпеки, щоб зустріти Кіма. Ділянки доріг у столиці були перекриті. Рано вранці Кім зійшов зі свого бронепоїзда після довгої поїздки – він виїхав з Пхеньяна і потягом перетнув весь Китай до в'єтнамської кордону.

Президент США Дональд Трамп вчора вирушив до В'єтнаму.

Перед від'їздом з Вашингтона в понеділок Трамп сказав губернаторам країни, що він вважає, що лідери матимуть "дуже грандіозний саміт".

Трамп каже, що США прагне денуклеаризації Корейського півострова. Як потенційну винагороду для КНДР в обмін на денуклеаризацію Трамп, схоже, просуває економічний прогрес країни.

"Я думаю, що у нього буде країна, яка встановить багато швидкісних рекордів з точки зору економіки", - сказав Трамп.

Це буде вже друга зустріч Трампа з Кімом. Попередня, що пройшла торік у Сінгапурі, дала мало конкретних результатів.