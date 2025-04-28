Кім Чен Ин вперше підтвердив направлення військ до росії

Він також обіцяє поставити памʼятник корейцям, що воюють за рф.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до росії для війни проти України.

Також він заявив, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і рф.

Про це інформує агенство Yonhap з посиланням на Північнокорейське центральне інформаційне агентство.

В Північній Кореї оголосили, що військові були направлені до росії "за наказом" лідера КНДР Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і москвою.

"Після того, як було встановлено, що ситуація відповідає умовам для застосування договору про всеосяжне стратегічне партнерство з росією, товариш Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону", – йдеться у повідомленні KCNA.

Крім того, в своїй заяві КНДР також підтвердила участь своїх військ у боях у Курській області росії.

Нагадаємо, що Північна Корея заробила понад $20 млрд на війні росії проти України.