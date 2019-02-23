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Кім Чен Ин вирушив на зустріч із Трампом на броньованому поїзді, - ЗМІ

Лідер КНДР пересяде на в'єтнамському кордоні у машину, щоб прибути до самої столиці країни
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 23 лютого вирушив на броньованому поїзді з Пхеньяна до Ханоя на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Кім Чен Ин вирушив на зустріч із Трампом на броньованому поїзді, - ЗМІ Фото: english.yonhapnews.co.kr

"За даними дипломатичних джерел, шлях до столиці В’єтнаму Кім Чен Ин здійснить транзитом через Китай. Відстань від Пхеньяна до Ханоя складає понад 4,5 тисячі кілометрів. Керівник КНДР проведе в дорозі більш як два дні", - повідомляє "Радіо Свобода".

Як раніше повідомляв Reuters, лідер КНДР пересяде на в'єтнамському кордоні у машину, щоб прибути до самої столиці країни.

Імовірним місцем зустрічі між лідерами США й Північної Кореї може стати урядова резиденція у центрі Ханоя.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп проведе другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином наприкінці лютого, але продовжить економічні санкції щодо Пхеньяну.

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23 02 2019 20:30
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