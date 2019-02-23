Кім Чен Ин вирушив на зустріч із Трампом на броньованому поїзді, - ЗМІ

Лідер КНДР пересяде на в'єтнамському кордоні у машину, щоб прибути до самої столиці країни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 23 лютого вирушив на броньованому поїзді з Пхеньяна до Ханоя на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"За даними дипломатичних джерел, шлях до столиці В’єтнаму Кім Чен Ин здійснить транзитом через Китай. Відстань від Пхеньяна до Ханоя складає понад 4,5 тисячі кілометрів. Керівник КНДР проведе в дорозі більш як два дні", - повідомляє "Радіо Свобода".

Як раніше повідомляв Reuters, лідер КНДР пересяде на в'єтнамському кордоні у машину, щоб прибути до самої столиці країни.

Імовірним місцем зустрічі між лідерами США й Північної Кореї може стати урядова резиденція у центрі Ханоя.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп проведе другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином наприкінці лютого, але продовжить економічні санкції щодо Пхеньяну.