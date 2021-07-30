Кім Чен Ин закликав армію "підвищити боєготовність" В цей час ворожі сили систематично нарощують свої можливості для нанесення попереджувального нападу на КНДР і нарощують озброєння, одночасно посилюючи всі види наполегливих військових навчань з метою агресії

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав докласти максимальних зусиль для підвищення боєготовності армії. Він заявив про це під час першого в історії семінару для командування і політичних комісарів Корейської народної армії (КНА), який пройшов в Пхеньяні 24-27 липня.

Фото: apnews.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК). "В цей час ворожі сили систематично нарощують свої можливості для нанесення попереджувального нападу на КНДР і нарощують озброєння, одночасно посилюючи всі види наполегливих військових навчань з метою агресії", - сказав Кім Чен Ин. Він зазначив, що така ситуація зміцнила рішучість і бойову волю КНА для викорінення першопричини напруженості. Лідер КНДР закликав всіх військових "докласти максимум зусиль для підвищення боєздатності своїх підрозділів". Відомо, що у семінарі взяли участь воєначальники та політичні комісари всіх армійських підрозділів. Під час заходу обговорювалися питання тактичної та політичної підготовки кадрів армії, а також підвищення обороноздатності на тлі зростання нових загроз. Нагадаємо, директор департаменту Північної Америки МЗС КНДР Квон Чжон Гина назвав політику США до Північної Кореї ворожою. Раніше Північна Корея проводила пуски двох ракет малої дальності. Читайте також: Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" та пригрозив продовженням ядерної програми

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