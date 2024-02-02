Кім Чен Ин закликав підвищити бойову готовність ВМС та готуватися до війни

Зміцнення ВМС Північної Кореї є пріоритетним завданням.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морський флот країни для активізації підготовки до війни та захисту морського суверенітету під час візиту на суднобудівний завод Нампхо на західному узбережжі країни.

Про це пише Yonhap.

Під час візиту на суднобудівний завод Нампхо на західному узбережжі країни лідер КНДР підкреслив, що зміцнення військово-морських сил Північної Кореї є пріоритетним питанням.

За даними KCNA (Центральне телеграфне агентство Кореї), Кім був проінформований про поточну підготовку до будівництва військових кораблів і наказав офіційним особам "беззастережно" продовжити п’ятирічний план військового розвитку.

Під час зустрічі Кім Чен Ин пообіцяв розробити високотехнологічну зброю, включаючи атомний підводний човен, а також гіперзвукову боєголовку, супутник-розвідник і твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.