"Кінець енергетичному шантажу росії". Каллас про від'єднання країн Балтії від БРЕЛЛ
07 лютого 2025, 13:53
Каллас Естонія
Вже цієї суботи Латвія, Литва й Естонія повинні від'єднати свої електромережі від рф.
росія більше не може використовувати енергетику в якості інструмента шантажу. Вже цієї суботи Латвія, Литва й Естонія повинні від'єднати свої електромережі від москви.
Про це повідомила голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу (ЄС) Кая Каллас, яку цитує LRT.
За словами Каллас, відключення країн Балтії від контрольованої росією енергетичної системи є перемогою свободи.
"росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу. Це перемога свободи і європейської єдності". - заявила вона.
Як пише LRT, країни Балтії довгий час готувались до від'єднання від енергетичної системи радянських часів та інтеграції в європейську мережу, але стикались з фінансовими складнощами. Водночас це питання стало ще більш нагальним після початку повномасштабної війни.