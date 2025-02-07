"Кінець енергетичному шантажу росії". Каллас про від'єднання країн Балтії від БРЕЛЛ

росія більше не може використовувати енергетику в якості інструмента шантажу. Вже цієї суботи Латвія, Литва й Естонія повинні від'єднати свої електромережі від москви.

За словами Каллас, відключення країн Балтії від контрольованої росією енергетичної системи є перемогою свободи.

"росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу. Це перемога свободи і європейської єдності". - заявила вона.

Як пише LRT, країни Балтії довгий час готувались до від'єднання від енергетичної системи радянських часів та інтеграції в європейську мережу, але стикались з фінансовими складнощами. Водночас це питання стало ще більш нагальним після початку повномасштабної війни.