Парламент Молдови остаточно схвалив перейменування державної мови з молдовської на румунську.

Парламент у другому читанні ухвалив ініційований партією влади PAS законопроєкт, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" мов. Терміни "офіційна мова", "державна мова" і "рідна мова" також будуть замінені.

Про історичне рішення повідомило місцеве агентство Newsmaker.

Ухвалення законопроєкту в другому читанні відбулось без обговорення й тривало менше двох хвилин. Після чого депутаті правлячої партії встали і почали вигукувати: "Браво".

Зі свого боку, депутати від Блоку комуністів і соціалістів прийшли з кількома плакатами.

Впродовж 30 днів із дня набрання законом чинності органи державної влади, які мають компетенцію ухвалювати, затверджувати або видавати нормативні акти, що поступаються закону, внесуть необхідні поправки.

Нагадаємо, що до цього днями російські спецслужби планували дестабілізувати ситуація у Молдові. рф причетна до організації масових протестів у Кишиневі проти влади, зокрема і сьогоднішнього мітингу, організованого партією "Шор".