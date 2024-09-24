Кінець війни ближчий, ніж нам здається – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо можливого закінчення війни з росією. На його переконання – кінець війни "ближче, ніж ми вважаємо".

"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж нам здається. Ми ближче до закінчення війни", - підкреслив він.

Зеленський також закликав союзників зміцнити армію України.

"План перемоги - це зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників, щоб вони нас посилили. Це дуже важливо", - сказав український президент.

Зеленський також сказав в інтерв'ю, що путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже сильно боїться", - сказав він. - "Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити... що він не може захистити всю свою територію".

Український президент також додав, що Україна може змусити путіна припинити війну тільки з "сильної позиції".