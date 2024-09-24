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Кінець війни ближчий, ніж нам здається – Зеленський

24 вересня 2024, 08:55
Кінець війни ближчий, ніж нам здається – Зеленський
Володимир Зеленський
Президент зазначив, що суть плану перемоги - це зміцнення України.
Президент України Володимир Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо можливого закінчення війни з росією. На його переконання – кінець війни "ближче, ніж ми вважаємо". 
 
Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.
 
"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж нам здається. Ми ближче до закінчення війни", - підкреслив він.
 
Зеленський також закликав союзників зміцнити армію України.
 
"План перемоги - це зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників, щоб вони нас посилили. Це дуже важливо", - сказав український президент.
 
Зеленський також сказав в інтерв'ю, що путін "боїться" Курської операції.
 
"Це правда. Він дуже сильно боїться", - сказав він. - "Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити... що він не може захистити всю свою територію".
 
Український президент також додав, що Україна може змусити путіна припинити війну тільки з "сильної позиції".

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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