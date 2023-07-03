Кінцевою метою держави є звільнення Криму – Зеленський в інтерв'ю CNN

"Ми не можемо уявити Україну без Криму".

Україна вважатиме перемогою у війні над росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік. Тобто війну не буде закінчено, поки Крим буде знаходитися під російською окупацією.

Про це повідомив президент України Володими Зеленський в інтерв'ю CNN.

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася", – сказав він.

На запитання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський відповів: "Тоді це не буде перемогою".

Також глава держави прокоментував розмову з главою ЦРУ.

"Моє спілкування з керівником ЦРУ завжди має бути за кадром. Ми обговорюємо важливі речі – що потрібно Україні і як Україна готова діяти", – сказав він.

При цьому президент зауважив, що був "здивований", коли про його зустріч із Бернсом повідомили в ЗМІ.

"У нас немає жодних секретів від ЦРУ, тому що у нас хороші стосунки, і наші спецслужби спілкуються між собою", – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що має гарні стосунки з Бернсом та контактує з ним. Зокрема, Зеленський розповідає керівнику ЦРУ про всі важливі речі, пов'язані з полем бою.

Директор ЦРУ не один раз відвідував Україну під час повномасштабної війни з росією. Його візити зазвичай були таємними, проте інформація про них все ж потрапляла до ЗМІ.