Кіпр готується до напливу біженців через ескалацію на Близькому Сході

У суботу на Кіпр прибули близько 200 мігрантів.

Влада Кіпру має намір подвоїти кількість місць у найбільшому таборі для біженців "Пурнару", готуючись до напливу людей у разі ескалації кризи на Близькому Сході.



Про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Кіпру Кіпру Костянтинос Іоанну заявив, що в таборі "Пурнара", розрахованому на 1153 особи, збільшать кількість місць та персоналу, щоб забезпечити необхідний догляд за новоприбулими та прискорити розгляд їхніх заяв про надання притулку.



Кіпрська влада розглядає різні варіанти розміщення мігрантів у разі їхнього стрімкого напливу. Якщо це станеться, країна звернеться до Євросоюзу із проханням направити більше персоналу для допомоги у опрацюванні заяв про надання притулку.

У суботу на Кіпр прибули близько 200 мігрантів на чотирьох окремих човнах, які, ймовірно, відпливли з Лівану, берег якого розташований за 174 кілометри від східного узбережжя країни.