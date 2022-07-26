Кіпр може допомогти ЄС позбутися залежності від російського газу

Європа є хорошим потенційним клієнтом для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься споживчим паливом до 2049 року в межах "зеленого" переходу, тож тепер компанії мають можливість укласти довгострокові контракти

Прагнення Європейського союзу позбутися залежності від російського газу посилює стратегічну роль Кіпру.

Про це заявила міністерка енергетики Кіпру Наташа Пілідес в інтерв’ю Bloomberg.

"Європа є хорошим потенційним клієнтом для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься споживчим паливом до 2049 року в межах "зеленого" переходу, тож тепер компанії мають можливість укласти довгострокові контракти", – зазначила вона.

Кіпр є невеликою країною та споживає небагато газу. Натомість завдяки острівному розташуванню видобуває набагато більше на шельфі.

Відтак, на початку 2023 року Кіпр планує розпочати буріння чергової скважини на морському родовищі "Афродіта", запаси якого оцінюються у 125 млрд кубометрів. Роботи будуть завершені повністю до 2027 року.

За словами Пілідіс, Кіпр також хоче скористатися з плану грецької енергетичної компанії Energean Plc побудувати приблизно 200-кілометровий трубопровід від свого морського родовища в Ізраїлі до міста Василікос на південному узбережжі острова.

Очікується, що трубопровід зможе забезпечити транспортування зрідженого природного газу обсягом близько 3,5 мільярда кубометрів на рік. Кіпр очікує, що його будівництво буде завершене до 2026 року.