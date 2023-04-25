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Кіпр не дозволить росії обійти санкції – президент

25 квітня 2023, 19:15
Кіпр не дозволить росії обійти санкції – президент
Фото: Економічна правда
За словами Нікоса Христодулідіса, влада Кіпру не захищатиме тих, хто порушує санкції проти рф.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс пообіцяв, що порушників санкцій влада Кіпру не буде захищати, а країна робитиме все можливе, щоб ніхто не дозволив заплямувати її репутацію.

Про таку заяву політика повідомило агентство Euronews.

"Ми повинні розглядати цю подію як можливість раз і назавжди покласти край цьому конкретному питанню. Ми не можемо продовжувати просто говорити", – заявив Христодулідіс.

За його словами, влада Кіпру не захищатиме тих, хто порушує санкції проти рф. Президент сказав, що держава, уряд та приватний сектор дуже постраждали від такої ситуації.

"Я вважаю, що будуть нові обмеження або США, Великої Британії, або ЄС. Повторюю, все, що потрібно зробити, буде зроблено. Це питання, з яким ми повинні покінчити", – підкреслив глава Кіпру.

 

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