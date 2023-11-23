Кіпр продав російські гелікоптери для Сербії

Йдеться про 11 вертольотів Мі-35 російського виробництва.

Сербія придбала у Кіпра 11 вертольотів Мі-35 російського виробництва, щоб зміцнити військово-повітряні сили та зберегти військову перевагу в регіоні.



Про це заявив президент країни Алєксандар Вучич, передає Reuters.

У 2021 році Кіпр та Сербія домовилися про продаж застарілих Мі-35, які потребують капітального ремонту, за невстановленою ціною, частину якої Белград покрив за рахунок експорту зброї сербського виробництва.



"Більше половини ми заплатили нашим кіпрським братам нашою зброєю переважно артилерією", – повідомив Вучіч журналістам на військовій авіабазі Батайниця під Белградом.

Він також оголосив про продаж 48 самохідних гаубиць сербського виробництва на суму 311 мільйонів євро неназваній країні.

"Ця процедура ще має пройти через їхній парламент", – сказав Вучич.