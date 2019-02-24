Кіпр звинуватив турецьких військових у порушенні кордону

Кіпр звинуватив турецькі сили у створенні в північній частині острова нових перешкод для кіпріотів-греків, що живуть в селі, що примикає до британської військової бази.

Міністерство закордонних справ Кіпру повідомило, що нові бар'єри вздовж сільської дороги в Стровіліі блокують доступ фермерів до їхніх полів, повідомляє Cyprus Mail.

За даними міністерства, напруженість в країні зросла 1 лютого, коли турецькі військові, "посилаючись на необгрунтовані звинувачення в так званій контрабанді в цьому районі, встановили блокпости на сільській дорозі, перешкоджаючи доступу жителів до їх урожаю".

У наступні дні, додали в МЗС, турецька армія повідомила жителям Стровіліі, що діють нові процедури щодо їх в'їзду та виїзду в село, а міністерство також заявило, що були проведені перевірки персоналу ООН на кордоні з британською військовою територією.

Міністерство заявило, що миротворча місія США зазначила, що ці дії порушують військовий статус регіону.

Туреччина має 35 000 військовослужбовців на півночі острова з 1974 року. У 2000 році турецькі війська просунулися далі в Стровілію.

Відзначимо, що через два дні повинна пвідбутися зустріч лідерів розділеного отсрова, які намагаються відновити переговори про об'єднання.

Сторони намагаються досягти угоди про безпеку та присутність турецьких сил на острові разом з політичними переговорами про всеосяжне федеральне регулювання.

У Нікосії заявляють, що саме наполягання Туреччини щодо збереження гарантій та її військ на території острова призвело до провалу переговорів про возз'єднання Кіпру під егідою ООН.