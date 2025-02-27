Кір Стармер зустрівся з Трампом у Білому домі для переговорів

Стармер вирушив до США, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 27 лютого, прибув до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Трамп привітав британського прем'єра "теплим рукостисканням".

Про це пише видання Sky News.

Як пише телеканал CNN, репортер запитав Трампа про те, чи готовий він досягти мирної угоди щодо України.

"Ми можемо, ми це зробимо", — заявив американський президент.

Телеканал додає, що Стармер вирушив до США, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Це його перший візит до Вашингтона після інавгурації Трампа.

Sky News додає, що Стармер провів весь ранок на зустрічах з офіційними особами у британському посольстві, ретельно відпрацьовуючи свою стратегію перед зустріччю з Трампом.

"Я думаю, що головне послання від Стармера буде таким: «Не покидайте Україну і, як наслідок, не залишайте Європу без підтримки", — зазначив американський кореспондент видання Марк Стоун.

Також журналіст вважає, що британський прем'єр може спробувати переконати Трампа в тому, що Велика Британія не є членом ЄС й вона не має дефіциту у торгівельних відносинах із США.

"Йому доведеться нагадати про це Трампу та сподіватися, що, можливо, Великій Британії вдасться уникнути тарифів, які той планує запровадити щодо Європейського Союзу", — додає журналіст.