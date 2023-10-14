Кірбі про новий наступ росіян на Донбасі

Кірбі запевнив, що США продовжують підтримувати Україну.

Новий наступ росіян на Донбасі - біля Лимана та Авдіївки, не став сюрпризом для США. Вашингтон впевнений, що ЗСУ відіб'ють атаку окупаційної армії.

Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

"Як це було і під час невдалого зимового наступу росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", - наголосив Кірбі.

За словами Кірбі, москва не зважає на життя власних солдатів "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей". Тим часом Україна, зауважив він, "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", - наголоси американський посадовець.

Крім того, заважив представник Білого дому, подібна атака армії рф показує, що "Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки".