Кіт Келлог відвідає Україну найближчими днями – Kyiv Post

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог має відвідати Україну найближчими днями.

"Цей візит відбувається на тлі швидкого наближення дедлайну, встановленого президентом для укладення мирної угоди з росією. Новина про очікувану поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою до росії Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа", – йдеться у повідомленні.

Раніше Трамп також підтвердив поїздку Віткоффа.

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім поїде до росії, вірите чи ні", – сказав він журналістам.

Джерела повідомили, що поїздка Віткоффа була "запропонована росіянами" на початку цього тижня й отримала схвалення. Однак, американський президент вже сказав радникам, що вважає цю поїздку "марною".