Кіт Келлог відвідає Україну найближчими днями – Kyiv Post
04 серпня 2025, 13:53
джерело x.com/generalkellogg
Візит відбувається на тлі наближення дедлайну, встановленого Трампом для укладення мирної угоди.
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог має відвідати Україну найближчими днями.
Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела.
"Цей візит відбувається на тлі швидкого наближення дедлайну, встановленого президентом для укладення мирної угоди з росією. Новина про очікувану поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою до росії Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа", – йдеться у повідомленні.
Раніше Трамп також підтвердив поїздку Віткоффа.
"Так, він їде до Ізраїлю, а потім поїде до росії, вірите чи ні", – сказав він журналістам.
Джерела повідомили, що поїздка Віткоффа була "запропонована росіянами" на початку цього тижня й отримала схвалення. Однак, американський президент вже сказав радникам, що вважає цю поїздку "марною".