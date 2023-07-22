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Клеверлі відклав поїздку до Пекіна через зникнення китайського колеги

22 липня 2023, 13:36
Клеверлі відклав поїздку до Пекіна через зникнення китайського колеги
Джеймс Клеверлі
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану цього місяця поїздку до Китаю на тлі зникнення високопоставленого китайського дипломата.

Про це пише Bloomberg.

"Таке рішення пов’язане з відсутністю у публічному просторі міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, яке триває майже місяць" - йдеться в матеріалі. 

Останні раз дипломата бачили на публіці в кінці червня, коли він зустрічався з офіційними особами з росії, Шрі-Ланки і В'єтнаму, які приїхали з візитом.

До того на дипломатичних зустрічах Ціня замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.

Два джерела повідомили для Bloomberg, що ситуація з Цінем була головною причиною того, що міністр закордонних справ відклав свою поїздку. Проте третє джерело зазначило, що "це було одним з кількох факторів".

Цинь Ган востаннє фігурував у новинах 25 червня, коли він провів у Пекіні зустріч зі своїм колегою зі Шрі-Ланки і після цього зник.

КитайвізитКлеверліМЗС Бртанії

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