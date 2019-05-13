Клімкін анонсував "сюрпризи" у відповідь на паспортні укази Росії
"Насправді буде декілька сюрпризів… Є ідеї, пов'язані із застосування практичних, технічних речей біометрики. Є ідеї, пов’язані з наступним переписом. Тобто дуже-дуже багато речей", - сказав міністр Павло Клімкін, додавши, що "сюрпризи" будуть оприлюднені згодом, інформує "Європейська правда".
"Є ідеї, які ви взагалі не почуєте, вони будуть робитися на рівні спецслужб", - додав Клімкін.
За його словами, на зустрічі в Брюсселі міністри обговорили необхідність пошуку консолідованої відповіді на дії Росії, "оскільки це загроза не тільки для країн, які межують з сьогоднішньою Росією, а це загроза всьому ЄС", сказав Клімкін.
Разом з тим він не уточнив, коли може бути напрацьоване таке консолідоване рішення Європейського союзу.
Нагадаємо, що Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФчерез рішення Російської Федерації роздавати російські паспорти на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Чудеса православні або битва Патріархів
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами