Клімкін анонсував "сюрпризи" у відповідь на паспортні укази Росії

"Є ідеї, які ви взагалі не почуєте, вони будуть робитися на рівні спецслужб"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував "сюрпризи" у відповідь на рішення Росії щодо спрощення видачі російського громадянства українцям.

"Насправді буде декілька сюрпризів… Є ідеї, пов'язані із застосування практичних, технічних речей біометрики. Є ідеї, пов’язані з наступним переписом. Тобто дуже-дуже багато речей", - сказав міністр Павло Клімкін, додавши, що "сюрпризи" будуть оприлюднені згодом, інформує "Європейська правда".

"Є ідеї, які ви взагалі не почуєте, вони будуть робитися на рівні спецслужб", - додав Клімкін.

За його словами, на зустрічі в Брюсселі міністри обговорили необхідність пошуку консолідованої відповіді на дії Росії, "оскільки це загроза не тільки для країн, які межують з сьогоднішньою Росією, а це загроза всьому ЄС", сказав Клімкін.

Разом з тим він не уточнив, коли може бути напрацьоване таке консолідоване рішення Європейського союзу.

Нагадаємо, що Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФчерез рішення Російської Федерації роздавати російські паспорти на Донбасі.