Клімкін про можливу відставку Залужного

Відставка головкома під час війни - це непередбачуваність, тому владі слід прокоментувати ситуацію із Залужним.

Якщо президент Володимир Зеленський дійсно ухвалив рішення про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, то з поясненням не потрібно тягнути.

Про це в інтерв'ю LIGA.net. розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

На його думку, ця історія так чи інакше вплине на настрої всередині України. Хоча він не вважає "звільнення" Залужного топновиною, оскільки це обговорення "віртуальної реальності".

"Я не хочу спекулювати, але це створює непередбачуваність. Все ця історія, навіть розмови про цю історію. Вона створює непередбачуваність всередині країни і таку ж непередбачуваність для наших партнерів. Непередбачуваність під час війни - це завжди погана історія. Це рішення має отримати пояснення. Пояснення для себе, пояснення для суспільства, пояснення для наших друзів. Вони нам у військовому сенсі допомагають критично. Тому я не займався б спекуляціями, але ця історія непроста", - сказав він.