Клінтон попереджає, що путін спробує втрутитися у вибори 2024 року

Йдеться про вибори президента у США.

Американська політикиня, колишня Державний секретар і суперниця Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон попередила, що президент росії владімір путін спробує втрутитися в майбутні вибори 2024 року.

Про це пише The Hill.

"Я боюся, що росіяни виявилися досить вправними у втручанні, і якщо у нього буде шанс, він зробить це знову", — сказала вона в ефірі MSNBC "Inside with Jen Psaki".

Клінтон наголосила, що США недостатньо говорять про втручання росії в національні вибори, додавши, що у путіна є "багато апологетів і симпатиків у нашій країні".

Деякі американці, за її словами, не бачать небезпеки путіна, а деякі навіть погоджуються з ним у деяких питаннях, таких як вторгнення в Україну. Клінтон попередила, про можливість зростання у США проявів фашизму та авторитаризму і закликала виборців відкинути так настрої.

На її думку, виклику полягає, зокрема, і в тому, щоб продовжувати пояснювати американській громадськості, хто такий лідер пуётін, цей авторитарний диктатор, який вбиває свою опозицію, вбиває журналістів, отруює людей, які з ним не згодні, вторгається в інші країни, втручається у вибори.

"Це частина альтернативи, яку ми маємо відхилити на цих виборах. Ми повинні відмовитися від авторитаризму. Ми повинні відмовитися від майже повзучого фашизму людей, які справді готові передати своє мислення, свої голоси небажаним диктаторам, і ми не можемо допустити цього", — наголосила політикиня.