Клінтон відмовилась від участі у президентських виборах-2020
"Я не братиму участі у виборах, але я буду продовжувати працювати і відстоювати те, в що я вірю", - підкреслила Клінтон, повідомляє "Українська правда" з посиланням на CNN.
"Я хочу, щоб люди мене правильно зрозуміли - я продовжу працювати, але не буду змагатись у виборчих перегонах", - додала вона.
CNN з посиланням на джерела пише, що у січні конкурентка Трампа на виборах 2016 року не виключала можливості участі в ще одних виборах. Водночас екс-голова передвиборчої кампанії Клінтон Джон Подеста заявляв, що це малоймовірно.
Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випередила обраного президента США Дональда Трампа майже на три мільйони голосів виборців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО