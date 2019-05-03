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Клінтон відмовилась від участі у президентських виборах-2020

"Я хочу, щоб люди мене правильно зрозуміли - я продовжу працювати, але не буду змагатись у виборчих перегонах",
Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон оголосила, що не буде балотуватися на посаду президента США у 2020 році.
Клінтон відмовилась від участі у президентських виборах-2020 Хілларі Клінтон. Фото: ЕРА

"Я не братиму участі у виборах, але я буду продовжувати працювати і відстоювати те, в що я вірю", - підкреслила Клінтон, повідомляє "Українська правда" з посиланням на CNN.

"Я хочу, щоб люди мене правильно зрозуміли - я продовжу працювати, але не буду змагатись у виборчих перегонах", - додала вона.

CNN з посиланням на джерела пише, що у січні конкурентка Трампа на виборах 2016 року не виключала можливості участі в ще одних виборах. Водночас екс-голова передвиборчої кампанії Клінтон Джон Подеста заявляв, що це малоймовірно.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випередила обраного президента США Дональда Трампа майже на три мільйони голосів виборців.

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05 03 2019 09:31
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