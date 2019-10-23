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Кличко анонсував початок опалювального сезону в Києві

Наступний тиждень буде вже холодний. І ми післязавтра запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі, і для того, щоб почала працювати на всю потужність, нам потрібно десь 10 днів..."
Зокрема комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вже замінило понад 80 кілометрів зношених тепломереж і роботи далі продовжуються. У спадок нам залишилося понад 20 тисяч кілометрів тепломереж, які потребують ремонту".
Кличко анонсував початок опалювального сезону в Києві Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Столична влада планує розпочати опалювальний сезон у житлових будинках Києва з 25 жовтня, повідомляє "Українська Правда".

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на мера Києва Віталія Кличка в ефірі "Радіо Київ".

Пряма мова Кличка: "Наступний тиждень буде вже холодний. І ми післязавтра запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі, і для того, щоб почала працювати на всю потужність, нам потрібно десь 10 днів. Але післязавтра, 25 жовтня, вже починаємо опалювальний сезон".

"Зокрема комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вже замінило понад 80 кілометрів зношених тепломереж і роботи далі продовжуються. У спадок нам залишилося понад 20 тисяч кілометрів тепломереж, які потребують ремонту. Тим не менше, ми робимо ремонти зношених мереж. Гарантувати те, що проривів не буде я не можу, бо в спадок така система дісталася, і ми робимо все, щоб відремонтувати обладнання. Зараз підписані договори на закупівлю газу з "Нафтогазом", тобто до опалювального сезону ми готові".

Нагадаємо, що Україна готова до опалювального сезону.

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23 10 2019 15:59
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