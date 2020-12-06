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Кличко назвав умови посилення карантину в Києві: що можуть закрити

Київська влада розповіла, що можуть закрити
Якщо у Києві буде показник 24 хворих на 100 тисяч населення, то місто буде змушене повернути частину карантинних обмежень. Київська влада розповіла, що можуть закрити.
Кличко назвав умови посилення карантину в Києві: що можуть закрити Фото: uain.press

Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко, передає РБК - Україна.

За словами Кличка, наразі показник по захворюваності становить 16 людей на 100 тисяч населення.

У Києві можуть відновити обмеження щодо місць великого скупчення людей, роботи великих магазинів, торгових центрів, ринків, дитячих садків.

Крім того, Кличко закликав правоохоронців більш суворо контролювати дотримування карантину, бо багато людей не дотримуються навіть елементарних правил.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.

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12 06 2020 13:20
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