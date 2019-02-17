Кличко назвав Зеленського пасажиром літака, що сів у кабіну пілота

"Я не хотів би опинитися в такому літаку"

Міський голова Віталій Кличко назвав кандидата в президенти Володимира Зеленського пасажиром літака, який опинився в кабіні пілота.

Кличко звявив, що йому незрозуміло, чому кандидат у президенти пише свою політичну програму залучаючи всіх охочих, інформує Liga.net.

Також Кличко сказав, що хоче прокоментувати кандидата в президенти без політичного досвіду. Він вважає, що така ситуація небезпечна для країни.

"Досить креативно сказати давайте писати програму разом з народом. Але це мені нагадує пасажира, який потрапив в кабіну пілота і просить пасажирів поради, як злітати. Я не хотів би опинитися в такому літаку", - сказав Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки.

Шоумен Володимир Зеленський запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму.

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" повідомили, що шоумен Володимир Зеленський, який заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ шоумен відповів різко.

Пізніше Зеленський заявив, що ні він, ні студія "Квартал 95" не ведуть бізнес у Росії.

Згодом він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.