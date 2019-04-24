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Кличко опублікував відео нового пішохідного мосту над Володимирським узвозом

Згідно з проектом, пішохідний міст з'єднає дві туристичні зони - Володимирську гірку і Арку дружби народів. Довжина моста становитиме 210 метрів, а перекриття оглядових майданчиків буде виконано зі скла
Мер Києва Віталій Кличко показав фінальну стадію будівництва пішохідно-велосипедного мосту від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Столичний голова опублікував відеозапис установки останнього прольоту конструкції на своїй сторінці в Фейсбуці.
Кличко опублікував відео нового пішохідного мосту над Володимирським узвозом Фото:UNIAN

"Виявляється, у будівельників мостів теж є традиція з розбиванням пляшки. Це роблять, коли встановлюють останній прогін і міст "замикається", - підписав ролик Кличко, повідомляє LB.ua.

На відео потрапили кадри фінальної стадії будівництва.

Згідно з проектом, пішохідний міст з'єднає дві туристичні зони - Володимирську гірку і Арку дружби народів. Довжина моста становитиме 210 метрів, а перекриття оглядових майданчиків буде виконано зі скла. Також планується облаштування велодоріжки.

За перебігом будівництва Віталій Кличко стежить особисто і оперативно інформує киян про стан нового мосту.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяє, що цього літа кияни та гості столиці побачать оновлений Хрещатик.

 
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24 04 2019 19:29
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