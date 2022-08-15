Мер Києва розлучається

Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією.

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що все-таки розлучається зі своєю дружиною Наталею після 25 років шлюбу.

Про це він розказав в інтерв’ю виданню Бабель.

"Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - зазначив мер.

На питання чи вільне його серце, Кличко відповів: "Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій? ".

Віталій та Наталія Клички одружилися 26 квітня 1997 року. У їхній сім'ї народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, 2002-го – донька Єлизавета-Вікторія, 2005-го – син Максим.