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Кличко про нічне ДТП чиновника: Він звільнений ще до того, як протверезів

"Такі держслужбовці, ще й на керівних посадах, працювати не повинні і не будуть! Тут жодних інших думок немає. Тому Ткаченко звільнений ще до того, як встиг протверезіти"
Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п’яне ДТП у столиці ввечері 7 лютого.
Кличко про нічне ДТП чиновника: Він звільнений ще до того, як протверезів

Мер зазначив, що людина, яка сідає нетверезою за кермо, – вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей, інформує офіційний портал столичної влади.


Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

У документі йдеться про те, що чиновник звільнений відповідно до статті 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та враховуючи вчинення 7 лютого 2019 року резонансної дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння.


Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Нагадаємо, що 7 лютого заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Юрій Ткаченко потрапив у ДТП на Південному мосту.

За попередніми даними, чиновник, який у нетверезому стані керував автівкою, в’їхав в автомобіль, щодо якого патрульна поліція в цей час оформляла інше ДТП.

Внаслідок зіткнення співробітницю поліції затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги.

Ткаченка доставили до лікаря-нарколога, але здати біологічні зразки він відмовився. Попри це на чиновника склали адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, за фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

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08 02 2019 13:40
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