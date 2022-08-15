Кличко рекомендував киянам запасатися теплими речами на зиму

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що зима буде надзвичайно важкою і кияни мають бути до цього готові.

"Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18", - сказав Кличко в інтерв’ю виданню «Бабель»

При цьому він наголосив, що ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії і терористичні акти, і атаки по насосних станціях. За словами Кличка, в Уряді запевнили, що газу для населення буде достатньо і він не дорожчатиме.

Мер додав, що також можуть бути і перебої з електрикою, але міська влада зробить все, щоб цього не було.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що опалювальний сезон цього року планується розпочати після 15 жовтня.