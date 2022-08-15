НОВИНИМер Києва Віталій Кличко вважає, що зима буде надзвичайно важкою і кияни мають бути до цього готові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кличко рекомендував киянам запасатися теплими речами на зиму
Фото: uain.press
"Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18", - сказав Кличко в інтерв’ю виданню «Бабель»
При цьому він наголосив, що ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії і терористичні акти, і атаки по насосних станціях. За словами Кличка, в Уряді запевнили, що газу для населення буде достатньо і він не дорожчатиме.
Мер додав, що також можуть бути і перебої з електрикою, але міська влада зробить все, щоб цього не було.
"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що опалювальний сезон цього року планується розпочати після 15 жовтня.
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15 08 2022 08:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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