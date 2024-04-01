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ПОЛІТИКА

Кличко закликає Захід посилити військову підтримку Києву через загрозу від путіна

01 квітня 2024, 16:06
Кличко закликає Захід посилити військову підтримку Києву через загрозу від путіна
Фото: kyivcity.gov.ua
"Якщо путін прийме це рішення, це буде криваве рішення".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця залишається головною метою для кремлівського диктатора владіміра путіна, тому Захід має пришвидшити надання військової допомоги для нашої держави.

Про це він розповів у інтерв’ю для Bild.

"Київ був і залишається метою для путіна, тому що столиця є серцем країни. Але ми набагато краще підготовлені, ніж два роки тому. Якщо путін прийме це рішення, це буде криваве рішення", – зазначив очільник столиці.

За його словами, для захисту своїх територій Україна потребує більшої кількості зброї.

Кличко також назвав розмови про переговори та про "заморожування" війни неприйнятними для українців.

"Це неправильне ставлення. Натомість нам потрібно більше підтримки. Ніяких територій ми росії не віддамо. Це не може бути компромісом. Нам терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше зенітних ракет" – додав він.

Віталій Кличковійна в Українінаступ рф

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