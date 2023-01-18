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CУСПІЛЬСТВО

Клименко продовжить політику МВС, яку впроваджував Монастирський

18 січня 2023, 19:16
Клименко продовжить політику МВС, яку впроваджував Монастирський
The Village Україна
Виконувач обов'язків глави МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону заявив, що продовжить політику, яку започаткував та впроваджував колишній міністр Денис Монастирський, який загинув сьогодні унаслідок автокатастрофи в Броварах. Він також висловив співчуття у зв'язку з загибеллю інших працівників міністерства.
"Це велика втрата для всього колективу МВС. Чесно кажучи, зараз, ми всі просто спустошені, тому що втратили наших професійних керівників, авторитетних людей, наших товаришів. Ми побудували гарну команду, яка і в період воєнного стану виконувала ті функції, які покладалися на МВС. Я хочу виразити слова співчуття рідним усіх загиблих сьогодні в катастрофі.
 
І на сьогодні наша основна задача – це продовження тієї лінії, тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський. Ми маємо виконати всі завдання в пам'ять про наших товаришів, наших побратимів", – сказав він.
 
Він додав, що нова команда міністерства докладе зусиль, щоб структури, підпорядковані МВС, працювали стабільно, а країна "відчувала, що ми стоїмо на її захисті".
 
Відповідаючи на питання ведучої, чи будуть призначені заступники міністра замість загиблих, Клименко зауважив, що поки про це говорити зарано. Він наголосив, що на сьогодні задача – стабілізувати роботу всіх органів та підрозділів МВС.
 
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ у складі опергрупи з шести осіб, а також три члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих, четверо з них – діти.
 
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
 
Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Розглядається декілька версій, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
 
Ігоря Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. На нього покладено виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.
МВСавіакатастрофаБровариУкраїнаКлименко

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