Ключове завдання всіх нас – збільшити світову підтримку України наступного року – Зеленський

Якщо ваша думка звучить у засобах масової інформації, якщо ви підтримуєте державу в експертному полі, ви теж можете допомогти отримати все, чого потребують наші сили оборони.

Ключове завдання для усіх українців і для української влади – щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалася на такому ж рівні, як цьогоріч, а й збільшилася, заявив президент Украни Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Далі пряма мова.

Цей тиждень у нас буде доволі активним з погляду міжнародних подій, переговорів. Провів сьогодні кілька нарад щодо цих планів. Ми будемо боротися, щоб посилити санкції за всі прояви терору проти українців і щоб отримати додаткову підтримку для нашої держави, для наших сил оборони.

Звернувся сьогодні до лідерів десяти держав Північної Європи, об'єднаних у The Joint Expeditionary Force. Це такий формат співпраці, ініційований Великою Британією. До нього входять країни Балтії, Фінляндія, країни Скандинавії, Нідерланди, Ісландія і, власне, Сполучене Королівство. І моє звернення було сьогодні дуже конкретним. Зброя, снаряди, нові оборонні можливості... Все те, що дасть нам змогу прискорити закінчення цієї війни. Дякую учасникам саміту за те, що ми сьогодні були почуті – очікуємо на нові рішення щодо постачання нової зброї.

Ключове завдання всіх нас зараз – і моє завдання, і кожного нашого дипломата й посадовця, – щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалася на такому ж рівні, як цьогоріч, а щоб збільшилася. Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій.

Це артилерія – треба більше гармат, снарядів, це сучасні танки, які поки ще не постачаються Україні, це більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна й справді ефективна ППО...

Будь ласка, якщо ваша думка звучить у засобах масової інформації, якщо ви підтримуєте державу в експертному полі, ви теж можете допомогти отримати все, чого потребують наші сили оборони.

Головне – говорити від України єдиним голосом і захищати наш спільний інтерес: усе для перемоги України, усе для допомоги нашому захисту.