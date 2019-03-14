КМДА змінила маршрути громадського транспорту через реконструкцію Шулявського шляхопроводу
З 16 березня закривається рух тролейбусів №№ 22, 27, 42. У зв'язку з цим пасажири автобусів маршруту № 27ТР мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі, пасажири тролейбусних маршрутів №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в автобусі. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Рух транспорту буде організовано так:
- тролейбус №21к "Вул. Кадетський Гай - Індустріальний шляхопровід",
- тролейбус №22к "Міжнародний аеропорт "Київ" ("Жуляни") - Повітрофлотський міст",
- тролейбус №27к "Станція "Київ-Волинський" - Індустріальний шляхопровід",
- тролейбус №27А "ст. м. "Почайна" - вул. Дегтярівська",
- тролейбус №30К "вул. Милославська - вул. Дегтярівська",
- тролейбус №42Д "ст. м. "Либідська" - станція "Київ-Волинський",
- автобус №27ТР "вул. Дегтярівська - Індустріальний шляхопровід",
- тролейбус №30 від вул. Милославської до вул. Дорогожицької за власним маршрутом, далі - вул. Дорогожицька - вул. Ризька (в зворотному напрямку без заїзду на вул. Ризьку) - вул. Дорогожицька - вул. Юрія Іллєнка - ст. м. "Лук'янівська" - вул. В. Чорновола - просп. Повітрофлотський - Севастопольська площа - далі до вул. Кадетський Гай за власним маршрутом;
- автобус №2 "Вулиця Булгакова - вулиця Шолуденка" в напрямку вул. Шолуденка від вул. Булгакова до б-ру Вацлава Гавела за власним маршрутом, далі - вул. Миколи Василенка - вул. Перемоги до вул. Гарматної, далі за власним маршрутом.
Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.
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