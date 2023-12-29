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КНДР готує кіберпровокації на президентські вибори в США у 2024 році

29 грудня 2023, 10:33
КНДР готує кіберпровокації на президентські вибори в США у 2024 році
Фото: з відкритих джерел
Режим Кім Чен Ина прагне підвищити свій авторитет під час виборчих кампаній у США та Південній Кореї

КНДР може вдатися до кіберпровокацій під час виборів приезидента США в 2024 році та в Південній Кореї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розвідувальне агентство в Сеулі заявило, що наступного року КНДР розпочне військові та кіберпровокації, оскільки режим Кім Чен Ина прагне підвищити свій авторитет під час виборчих кампаній у США та Південній Кореї.

Стверджується, що протягом останніх місяців Північна Корея призначила на ключові посади учасників попередніх провокацій, що вказує на те, що Пхеньян намагатиметься привернути увагу до своєї військової могутності, оскільки виборці в Південній Кореї обиратимуть членів нового парламенту, а в США відбудуться президентські вибори.

"Враховуючи минулу поведінку Північної Кореї та рівень її недавніх загроз проти Південної Кореї, ми докладаємо всіх зусиль для встановлення раннього попередження та готовності разом із відповідними міністерствами, оскільки провокації з боку Пхеньяна очікуються на початку року", - йдеться у заяві національної служби розвідки Південної Кореї.

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