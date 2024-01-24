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КНДР краще надає снаряди рф, ніж партнери Україні – Кулеба

24 січня 2024, 14:07
КНДР краще надає снаряди рф, ніж партнери Україні – Кулеба
Фото: Укрінформ
Західним партнерам України потрібно збільшувати потужності власного ВПК і посилити підтримку ЗСУ озброєннями, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув західним партнерам у недостатній ефективності та незадовільних обсягах постачання озброєнь для потреб Збройних сил України.

Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Bild. 

"Хоч Україна значно наростила своє виробництво і робитиме це й надалі, ми досі бачимо, що західна оборонна промисловість - оборонна промисловість країн, які нам допомагають - не в змозі виробляти достатню кількість артилерійських боєприпасів", - констатував міністр Кулеба.

На його думку, такий стан справ не відповідає ні "потребам війни в Україні, ні оборонним потребам ваших власних країн".

Також міністр зазначив, що росія явно переважає у постачанні артилерійських боєприпасів, а одна з причин цього - поставки з Північної Кореї.

 "Як би абсурдно це не лунало, але складається враження, що Північна Корея для росії є ефективнішим партнером, ніж наші друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися", - наголосив Кулеба.

Раніше США та Південна Корея доводили, що росія отримує тисячі контейнерів з КНДР, тож загальний обсяг отриманих нею звідти боєприпасів може перевищувати мільйон одиниць.

На тлі цього Кулеба наголосив: "Хоч ми цінуємо все, що отримуємо, масштаби війни вимагають більшого". За його словами, оборона лінії фронту без достатньої кількості артилерійських боєприпасів коштує життя багатьом українським захисникам.

Так само міністр закликав західних союзників і представників військово-промислових комплексів (ВПК) припинити звинувачувати одне одного у недостатньому нарощуванні виробництва.

"Коли справа доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери іноді тонуть у нескінченних дискусіях. Але немає часу тонути, треба пливти", - наголосив Кулеба.

Він визнав, що його дратують ці дебати, в тому числі й про можливу перемогу рф у війні.

"Люди, чиновники, особи, які ухвалюють рішення, і зацікавлені сторони повинні припинити теоретизувати про можливу перемогу росії. Тому що тоді Україна стане першою жертвою. Але Німеччина та інші європейські країни будуть наступними. І між ними не буде багато часу", - вважає міністр.

На його думку, це неправильний політичний підхід, натомість варто зосередитися на перемозі.

"Найкращий спосіб забезпечити безпеку Німеччини та інших європейських держав - це надати Україні все необхідне для перемоги над Росією і звільнення українських територій", - переконаний дипломат.

Під час розмови з німецькими журналістами Кулеба також торкнувся теми можливої передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет повітряного базування Taurus.

 "Нам не потрібен Taurus для нападу на москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати москву чи будь-яку іншу частину території росії. Нам потрібен Taurus для знищення російської військової інфраструктури за лінією фронту на території України", - наголосив він.

Міністр також запевнив, що уряд України перебуває в постійному контакті щодо цього питання з колегами в Берліні й не втрачає надії на отримання цього виду озброєнь для ЗСУ.

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