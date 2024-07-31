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КНДР могла передати рф протитанкові комплекси Bulsae-4 – Forbes

31 липня 2024, 12:09
КНДР могла передати рф протитанкові комплекси Bulsae-4 – Forbes
globalsecurity.org
Нещодавно Bulsae-4 з'явився біля північної лінії фронту української війни і випустив шість ракет.
росія, ймовірно, отримує протитанкові ракетні комплекси від Північної Кореї, що становить серйозну ескалацію. Нещодавно Bulsae-4 з'явився біля північної лінії фронту української війни і випустив шість ракет.
 
Про це пише Forbes.
 
У червні президент росії путін відвідав Пхеньян, щоб зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і підписати оборонний пакт між двома країнами.
 
Шість тижнів по тому, ймовірно, північнокорейська ракетна установка з'явилася поблизу лінії фронту на півдні росії, біля кордону з Україною.
 
Схоже, що тісніші військові зв'язки між росією та Північною Кореєю починають реально впливати на бойові дії. Якщо Північна Корея дійсно постачає бронетехніку росії, це може допомогти вирішити одну з найбільших проблем росії на полі бою — нестачу спеціалізованих бойових машин.
 
У вівторок або трохи раніше український безпілотник виявив незнайомий об'єкт біля Вовчанська, основного місця боїв у Харківській області. Після ретельного огляду виявилося, що це Bulsae-4 — шестиколісний танковий винищувач із ракетами. За інформацією оператора Kriegsforscher, він випустив шість ракет, перш ніж зник.
 
Bulsae-4 — це унікальний північнокорейський танк, який використовує шасі північнокорейської версії російського бронетранспортера БТР-80 та оснащений масивною баштою з вісьмома протитанковими керованими ракетами. Кожна ракета, ймовірно, важить десятки фунтів і має дальність кілька миль.
 
Він виконує ту ж задачу, що і спішені протитанкові ракетні комплекси, але забезпечує більшу швидкість, мобільність і захист.
 
Подробиці червневого договору між росією та Північною Кореєю невідомі, але можливо, що він включає значні постачання північнокорейської техніки. росії потрібно компенсувати втрату близько 600 бойових машин щомісяця в Україні. Тому, окрім танків Bulsae-4, російські військові можуть отримати й інші види північнокорейської техніки.
 
Видання пише, що росія особливо страждає від нестачі сучасних танків і бронетранспортерів. Тому не виключено, що на російському боці фронту в Україні можуть з’явитися північнокорейські танки Pokpung-ho і бронетранспортери M2010. Допомогти цьому може те, що M2010 і Bulsae-4 мають однакове шасі.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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