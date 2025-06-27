КНДР може надіслати додаткові війська до рф для війни в Україні –ISW

У звіті вказується, що є ознаки посилення російських військ шляхом залучення підрозділів з Північної Кореї в районі Курської області

Північна Корея потенційно може розгорнути свої війська в Україні вже в липні або серпні 2025 року. Такий сценарій, за оцінкою аналітиків, може суттєво посилити наступальні можливості росії на кількох напрямках фронту.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті вказується, що є ознаки посилення російських військ шляхом залучення підрозділів з Північної Кореї в районі Курської області. Крім того, КНДР продовжує постачати росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, що може свідчити про підготовку до подальших наступальних дій на українському фронті.

В Інституті вивчення війни припускають, що північнокорейський персонал з великою ймовірністю діятиме безпосередньо на території України, оскільки українська присутність у прикордонних районах росії (зокрема в Курській області) обмежена.