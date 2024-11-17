КНДР може надіслати путіну 100 000 військових для його війни – Bloomberg

Війська Північної Кореї можуть чергуватися партіями.

В той же час союзники України стурбовані поглибленням домовленостей путіна і Кіма.

Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з оцінками, зробленими країнами G7.

Видання пише, що Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки війни росії в Україні в разі, якщо союз між Пхеньяном і москвою буде поглиблюватися.

Такий аналіз є одним з декількох, присвячених партнерству між правителем рф Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Журналісти додають, що такий крок не є неминучим, і що військова підтримка такого масштабу, якщо вона відбудеться, найімовірніше, буде надаватися групами з ротацією військ в часі, а не в рамках одного розгортання.

Видання наводить слова посла України в Південній Кореї Дмитра Пономаренка, який сказав, що, за оцінками Києва, до 15 тисяч військовослужбовців КНДР, які воюють у Курській області Росії і, можливо, в окупованих районах східної України будуть змінюватися за ротацією кожні кілька місяців.

Bloomberg повідомляє, що питання про співпрацю між Пхеньяном і кремлем буде підняте кількома союзниками вже цього тижня на саміті G-20 в Бразилії.

Там буде присутній канцлер РФН. Ймовірно, Шольц буде тиснути на китайського лідера під час їхньої зустрічі в Ріо, щоб той використав свій вплив на росію і Північну Корею для уникнення подальшої ескалації у війні.